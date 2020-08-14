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NBA'de "play-in"e kalan takımlar belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers ile Memphis Grizzlies, play-in maçında karşılaşarak son play-off biletini almaya çalışacak.

NBA'de
14.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:00

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers ile Memphis Grizzlies, play-in maçında karşılaşarak son play-off biletini almaya çalışacak.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets'i 134-133 mağlup ederek Batı Konferansı'nda play-in'e kalmayı garantiledi.

Sezonun 35. galibiyetine ulaşan Blazers'ta all-star Damian Lillard 42 sayı ve 12 asist, Jusuf Nurkic 22 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, CJ McCollum 25 sayı, Hassan Whiteside 16 sayı ve 9 ribaunt, Gary Trent 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Doğu Konferansı'nda play-off vizesini önceden alan Nets'te Caris LeVert 37 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Timothe Luwawu-Cabarrot 19 sayı ve 8 ribaunt, Joe Harris 19, Tyler Johnson 16 sayı, Garrett Temple 15 sayı ve 10 ribaunt, Jarrett Allen ise 14 sayı ve 11 ribauntla mücadele etti.

Grizzlies'ta iki oyuncu "triple-double" yaptı

Batı Konferansı'nda play-in maçına çıkmayı garantileyen diğer takım, Milwaukee Bucks'ı 119-106'lık skorla geçen Memphis Grizzlies oldu.

Bu sezon 34. kez kazanan Grizzlies'ta Dillon Brooks 31 sayıyla maçın en skoreri olurken, Jonas Valanciunas 26 sayı, 19 ribaunt ve 12 asist, Ja Morant 12 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı.

Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Brook Lopez 19 sayı ve 9 ribaunt, Frank Mason 18, Donte DiVincenzo 17, Khris Middleton 14 sayı üretti. Sağ dirseğinde sakatlığı bulunan milli oyuncu Ersan İlyasova ise maçta forma giyemedi.

Phoenix Suns'a 8-0'lık seri, play-in için yetmedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan ligin en başarılı takımı Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i 128-102'i mağlup etmesine rağmen play-in'e kalmayı başaramadı.

Aranın ardından çıktığı 8 maçını da kazanarak sezonun 34. galibiyetine ulaşan Suns, averaj farkıyla Memphis Grizzlies'in altında ligi 10. sırada tamamladı.

Öte yandan, Utah Jazz'a 118-112 yenilen San Antonio Spurs, 23 sezonun ardından ilk kez play-off'lara katılma başarısı gösteremedi.

Play-in heyecanı yarın başlıyor

NBA'de normal sezon, 4 maçla tamamlanacak.

Batı Konferansı'nı 8. sırada tamamlayan Portland Trail Blazers ile 9. sırada bitiren Memphis Grizzlies arasındaki play-in maçı, yarın TSİ 21.30'da oynanacak. 8. sırada bitiren Blazers, maçı kazanması halinde play-off'a doğrudan kalacak. Grizzlies'ın yenmesi halinde iki takım arasında iki galibiyete ilk ulaşan taraf, play-off vizesi alacak. Play-in'i kazanan takım, play-off'ta Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers ile eşleşecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-Washington Wizards: 90-96

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 122-136

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 119-106

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 128-102

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 118-112

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 133-127

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 133-134

Kaynak: AA

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