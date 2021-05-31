NBA'de Phoenix Suns, seride durumu 2-2'ye getirdi
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NBA'de Phoenix Suns, seride durumu 2-2'ye getirdi

NBA'de Phoenix Suns, seride durumu 2-2'ye getirdi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Phoenix Suns, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 100-92 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Phoenix Suns, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 100-92 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, son şampiyon Lakers'ı yenerek ilk tur serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Suns'ta Chris Paul 18 sayı, 9 asist, Devin Booker 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Jae Crowder 17 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, DeAndre Ayton 14 sayı, 17 ribauntla galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.

Lakers'ta LeBron James 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Marc Gasol 12 sayı, 8 ribaunt, sakatlanarak ilk yarıda 19 dakika sonunda oyun dışı kalan Anthony Davis ise 6 sayı, 4 ribaunt kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bacak kaslarında gerilme tespit edilen Davis'in sonraki mücadelede görev alıp almayacağı, maç günü yapılacak testler sonrası belli olacak.

Brooklyn Nets seride avantajı yakaladı

Doğu Konferansı'ndaki ilk tur eşleşmesinde Brooklyn Nets, yıldız oyuncularının üstün performansının yardımıyla deplasmanda Boston Celtics'i 141-126 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

Nets'te all-star oyunculardan Kevin Durant 42 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Kyrie Irving 39 sayı, 11 ribaunt, James Harden ise 23 sayı,18 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart 16 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Evan Fournier 16 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Öte yandan, maç sırasında Kyrie Irving'e su şişesi fırlatan bir taraftar, gözaltına alındı.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-New York Knicks: 113-96 (3-1)

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 92-100 (2-2)

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-141 (1-3)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 81-106 (2-2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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