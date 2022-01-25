NBA'de Phoenix Suns, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk ettiği Utah Jazz'i 115-109 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk ettiği Utah Jazz'i 115-109 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça taşıdı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Sezonun formda ekiplerinden Batı Konferansı lideri Suns, sezonun 37. galibiyetine Jazz'i 6 sayı farkla geçerek ulaştı.

Suns'ta Devin Booker 33 sayı ve 7 ribaunt, Chris Paul 27 sayı, 14 asist ve 9 ribaunt, Cameron Johnson 20 sayı ve 6 ribaunt, Bismack Biyombo ise 16 sayı ve 13 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Bu sezon 18. kez kaybeden Jazz'de ise Jordan Clarkson 22 sayı ve 5 asist, Trent Forrest 17 sayı ve 6 ribaunt, Danuel Hause 14 sayı ve 7 ribaunt, Eric Paschall 14 sayı ile mücadele etti.

Çekişmeli maçta kazanan Bulls

Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Chicago Bulls, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin sonunda, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 111-110 mağlup etti.

Sezonun 29. galibiyetini alarak konferansında ikinci sırada bulanan Bulls'ta Nikola Vucevic 26 sayı ve 15 ribaunta "double-double" yaparken, Ayo Dosunmu 24 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Zach LaVine 23 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 33. kez kaybeden Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı ve 10 asist, Luguentz Dort 16 sayı ve 7 ribaunt, Mike Muscala ise 14 sayıyla oynadı.

Cavaliers çıkışını sürdürdü

Çekişmeli geçen diğer karşılaşmada ise Cleveland Cavaliers, konuk ettiği New York Knicks'i 95-93 mağlup etti.

Son 10 maçta 8 kez kazanan Cavaliers'ta Kevin Love 20 sayı ve 11 ribaunt, Evan Mobley 15 sayı ve 12 ribaunt, Darius Garland 13 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. Milli oyuncu Cedi Osman ise 10 dakika 44 saniye süre bulduğu maçta skor üretemezken, 2 asist ve 1 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 25. yenilgisini alan Knicks'te RJ Barret 24 sayı, Julius Randle 18 sayı ve 7 ribaunt, Obi Toppin 13 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

Pelicans evinde kazandı

New Orleans Pelicans'ın, Smoothie King Center'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 117-113'lük skorla geçtiği maçta, Devonte' Graham 25 sayı ve 6 asist, Josh Hart 22 sayı ve 10 ribaunt, Jonas Valanciunas 16 sayı ve 12 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Üst üste 2. kez kaybeden Pacers'ta en skorer oyuncu, 21 sayıyla Duane Washington oldu.