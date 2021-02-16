NBA'de Philadelphia 76ers'ı yenen Utah Jazz, 8'de 8 yaptı
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NBA'de Philadelphia 76ers'ı yenen Utah Jazz, 8'de 8 yaptı

16.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:56
NBA'de Philadelphia 76ers'ı yenen Utah Jazz, 8'de 8 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-123 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-123 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers'ı 134-123 yendi.

Jazz'da kenardan gelerek 40 sayı kaydeden Jordan Clarkson galibiyetin mimarı olurken, Donovan Mitchell 24 sayı, 5 asist, Joe Ingles ise 20 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı.

76ers'ta kariyer rekoru kıran Ben Simmons'ın 42 sayı, 12 asist, 9 ribaunt, Tobias Harris'in 36 sayı, 10 ribaunt, Dwight Howard'ın da 14 sayı, 12 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

Nets, 3 sayı rekoruyla kazandı

Brooklyn Nets, 27 üç sayılık basket atarak kulüp tarihinin en fazla üçlük atıldığı maçta, Sacramento Kings'i 136-125 mağlup etti.

Nets'te Kyrie Irving 40 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, James Harden 29 sayı, 14 asist, 13 ribaunt ile "triple-double"a imza attı.

Kings'te Hassan Whiteside 26 sayı, 16 ribaunt, Cory Joseph ise 22 sayı, 5 asist üretti.

Cedi'nin "double-double"ı Cavaliers'a yetmedi

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 129-98 mağlup oldu.

Son günlerin formda ismi Stephen Curry 36 sayıyla Warriors'ı taşırken, Andrew Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt, Kelly Oubre ise 14 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Üst üste 8. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Darius Garland 16 sayı, 2 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Washington Wizards-Houston Rockets: 131-119

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 112-120

New York Knicks-Atlanta Hawks: 123-112

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 134-123

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 125-118

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 125-136

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 129-98

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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