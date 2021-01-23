NBA'de Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i üst üste ikinci kez yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i üst üste ikinci kez yendi.
Takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Milwaukee Bucks-Washington Wizards ve Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies karşılaşmalarının ertelendiği NBA'de 11 maç oynandı.
Son 3 günde ikinci kez karşılaşan Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 122-110 yenerek sezonun 11. galibiyetine ulaştı ve konferansında liderliğini sürdürdü.
Rakibine ikinci maçta da üstünlük kuran 76ers'te all-star Joel Embiid 38 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Tobias Harris 23 sayı ve 8 ribaunt, Seth Curry 15 sayı, 17 dakika 42 saniye süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 6. kez kaybeden 8 galibiyetli Celtics'te Jaylen Brown 42 sayı ve 9 ribaunt, Marcus Smart 20 sayı ve 7 asist, Kemba Walker ise 19 sayı ve 5 asistle mücadele etti.
Cavaliers, Nets karşısında zorlanmadı
Aynı takımların son 3 günde ikinci kez üst üste oynadığı diğer maçta ise Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 125-113'lük skorla geçerek rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 25 sayı ve 9 asist, Andre Drummond 19 sayı ve 16 ribaunt, Larry Nance ise 15 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Jarrett Allen 19, Taurean Prince 14 sayıyla skora katkıda bulundu. Mücadeleye ilk 5'te başlayarak 28 dakika 40 saniye sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 5 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalma kaydetti.
Bu sezon 8. maçını kaybeden Nets'te Kevin Durant sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Kyrie Irving 38 sayı ve 5 asist, James Harden da 19 sayı ve 11 asistle oynadı.
Clippers galibiyet serisini 6 maça çıkardı
Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 120-106'lık skorla yenerek sezonun 12. galibiyetine uzandı.
6 maçlık galibiyet serisinin ardından konferansında averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturan Clippers'ta Kawhi Leonard 31 sayı, 8 ribaunt, Paul George 29 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Serge Ibaka 17 sayı ve 11 ribauntla galibiyette etkili oldu.
Sezonun 8. mağlubiyetini alan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayı ve 8 asistlik performansı, yenilgiyi engellemedi.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 110-123
Detroit Pistons-Houston Rockets: 102-103
Indiana Pacers- Orlando Magic: 120-118 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 125-113
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 122-110
Toronto Raptors-Miami Heat: 101-81
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 98-116
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 117-122
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 126-130 (uzatmada)
Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 120-106
Sacramento Kings-New York Knicks: 103-94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu