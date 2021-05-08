NBA'de Pelicans forması giyen Williamson'ın elinde kırık tespit edildi
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NBA'de Pelicans forması giyen Williamson'ın elinde kırık tespit edildi

NBA'de Pelicans forması giyen Williamson'ın elinde kırık tespit edildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın forvet oyuncusu Zion Williamson'ın yüzük parmağı kırıldı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın forvet oyuncusu Zion Williamson'ın yüzük parmağı kırıldı.

Batı Konferansı play-in turnuvasına katılmaya çalışan Pelicans'a, bu yıl ilk kez all-star seçilen oyuncusu Williamson'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta içi oynadıkları Golden State Warriors maçındaki bir ribaunt mücadelesinde sakatlanan 20 yaşındaki basketbolcunun, sol el yüzük parmağında kırık tespit edildi.

Bu sezon 27 sayı, 7,2 ribaunt, 3,7 asist ortalamaları bulunan Williamson'ın sahalara dönüş süresinin, ileri değerlendirmeler sonrası netleşeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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