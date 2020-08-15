NBA'de Pelicans, başantrenör Gentry ile yollarını ayırdı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından New Orleans Pelicans'ta başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından New Orleans Pelicans'ta başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2015'te göreve getirilen 65 yaşındaki Gentry ile yollar ayrıldı.

Gentry yönetimindeki 5 sezonda yüzde 43,8 galibiyet yüzdesi yakalayan Pelicans, yalnızca 2018'de play-off'lara yükselebildi.

Kaynak: AA