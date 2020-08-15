NBA'de Pelicans, başantrenör Gentry ile yollarını ayırdı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından New Orleans Pelicans'ta başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verildi.
15.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:03
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından New Orleans Pelicans'ta başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2015'te göreve getirilen 65 yaşındaki Gentry ile yollar ayrıldı.
Gentry yönetimindeki 5 sezonda yüzde 43,8 galibiyet yüzdesi yakalayan Pelicans, yalnızca 2018'de play-off'lara yükselebildi.
Kaynak: AA