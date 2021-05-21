NBA'de Pacers'ı 27 sayı farkla yenen Wizards, play-off biletini kaptı
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NBA'de Pacers'ı 27 sayı farkla yenen Wizards, play-off biletini kaptı

NBA'de Pacers'ı 27 sayı farkla yenen Wizards, play-off biletini kaptı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Indiana Pacers'ı 142-115 mağlup eden Washington Wizards, Doğu Konferansı'nda play-off'a yükselen son takım oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Indiana Pacers'ı 142-115 mağlup eden Washington Wizards, Doğu Konferansı'nda play-off'a yükselen son takım oldu.

Play-in turnuvasındaki ilk karşılaşmasında Boston Celtics'e yenilen Wizards, Charlotte Hornets'ı yenen Pacers ile finalde karşı karşıya geldi.

Bradley Beal'in 25 sayı, 5 ribaunt, Russell Westbrook'un 18 sayı, 15 asist ve Rui Hachimura'nın 18 sayı, 4 ribauntluk performansları Wizards'ı galibiyete taşıdı.

Pacers'ta Malcolm Brogdon'un 24 sayı, 4 asisti ile Domantas Sabonis'in 19 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik "triple-double"ı kazanmak için yetmedi.

Bu sonuçla Doğu Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ve son takım olan Wizards, normal sezon lideri Philadelphia 76ers ile eşleşti.

Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasında yarın oynanacak mücadele ise Batı Konferansı'nda play-off'a katılacak son ekibi belirleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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