NBA'de oynayan JJ Redick 37 yaşında parkelere veda etti - Haberler Spor
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NBA'de oynayan JJ Redick 37 yaşında parkelere veda etti

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
NBA'de oynayan JJ Redick 37 yaşında parkelere veda etti

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen ABD'li basketbolcu JJ Redick, 37 yaşında parkelere veda etti.

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen ABD'li basketbolcu JJ Redick, 37 yaşında parkelere veda etti.

Sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, JJ Redick, "İlk takım, son takım ve aradakiler, çok minnettarım. Bugün resmi olarak basketboldan emekliliğimi açıklıyorum. Benim yolculuğumun ve kariyerimin parçası olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

NBA'de 15 yıl oynayan JJ Redick, Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formaları giydi.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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