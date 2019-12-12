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NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 16. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında New Orleans Pelicans'ı 127-112 mağlup ederek peş peşe 16. galibiyetini aldı.

12.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:46
NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 16. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği , sahasında Pelicans'ı 127-112 mağlup ederek peş peşe 16. galibiyetini aldı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Pelicans'ı 15 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Sezonun 22. galibiyetini alan Bucks'ta, Eric Bledsoe 29, Khris Middleton 24 sayıyla oynadı. Konuk takımda Brandon Ingram 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers deplasmanda kazandı

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Orlando Magic'i 96-87 yendi.

Sezonun 22. galibiyetini elde eden Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Magic'te Jonathan Isaac 19, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Sonuçlar

Indiana Pacers - Boston Celtics: 122-117

Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 87-96

Toronto Raptors - Los Angeles Clippers: 92-112

Cleveland Cavaliers - Houston Rockets: 110-116

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 108-113

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 116-127

Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 136-102

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies: 108-115

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans: 127-112

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder: 94-93

Golden State Warriors - New York Knicks: 122-124

Kaynak: AA
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