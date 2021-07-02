NBA'de Milwaukee Bucks, final için avantaj yakaladı
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NBA'de Milwaukee Bucks, final için avantaj yakaladı

NBA'de Milwaukee Bucks, final için avantaj yakaladı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'ı 123-112 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'ı 123-112 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, konferans final serisi beşinci maçında Atlanta Hawks'ı Fiserv Forum'da konuk etti.

Kariyerinde iki kez sezonun en değerli oyuncusu seçilen all-star Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Bucks, oyunun ilk çeyreğinde rakibi karşısında farkı açmasının ardından skor avantajını maç boyu korudu ve mücadeleden 11 sayı farkla galip ayrılarak seride 3-2 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Brook Lopez 33 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Khris Middleton 26 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, Jrue Holiday 25 sayı, 13 asist, 6 ribaunt ve Bobby Portis ise 22 sayı, 8 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.

Hawks'ta ise Bogdan Bogdanovic 28 sayı, John Collins 19 sayı, 8 ribaunt, Danilo Gallinari 19, Lou Williams 17 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin 6. maçı, 4 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da Atlanta Hawks'ın sahasında oynanacak. Seriyi geçen taraf, finalde Phoenix Suns ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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