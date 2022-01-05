NBA'de Memphis Grizzlies'ten üst üste 6. galibiyet - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NBA'de Memphis Grizzlies'ten üst üste 6. galibiyet

NBA'de Memphis Grizzlies'ten üst üste 6. galibiyet
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 110-106 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 110-106 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in son dakikalarda üst üste bulduğu sayılarla galip gelerek art arda 6. olmak üzere 25. maçını kazandı.

Morant, 26 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Jaren Jackson Jr 22 sayı, 3 ribaunt, Brandon Clarke 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Darius Garland 27 sayı, 10 asist, Jarrett Allen 22 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi.

Suns, Pelicans deplasmanında galip geldi

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 123-110'luk skorla geçti.

Devin Booker 33 sayı, 9 ribaunt, Mikal Bridges 23 sayı, Chris Paul 11 sayı, 15 asistlik performanslarıyla sezonun 29. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sezon 25. kez kaybeden Pelicans'ta Devonte Graham 28 sayı, 6 asist, Jonas Valanciunas 25 sayı, 16 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 106-110

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 129-104

New York Knicks-Indiana Pacers: 104-94

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 110-123

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 122-114

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title