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NBA'de Mavericks, Clippers'ı uzatmada yendi

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
NBA'de Mavericks, Clippers'ı uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers deplasmanından 112-104 galip ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers deplasmanından 112-104 galip ayrıldı.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın play-off iddiası bulunan takımları Clippers ile Mavericks arasındaki mücadele çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Clippers, Paul George'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı. Fakat Mavericks, uzatmada rakibine 9-1 üstünlük sağlayarak müsabakayı kazandı.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 30 sayı, 7 ribaunt, sakatlığı nedeniyle 3 maç sonra sahalara dönen Luka Doncic ise 26 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üretti.

Clippers'ta Reggie Jackson'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma ve Paul George'un 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Knicks, LeBron'suz Lakers'ı mağlup etti

New York Knicks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 106-100 kazandı.

Toplam 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Knicks'te 20 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Julius Randle ve 26 sayı kaydeden Evan Fournier öne çıktı.

Cezası nedeniyle yıldız oyuncusu LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta ise Russell Westbrook 31 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, Anthony Davis 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Miami Heat: 92-100

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 106-100

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 119-100

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-112 (uzatmada)

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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