NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat
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NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat

21.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:26
NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Lakers'ın Kuzma ile 40 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki ABD'li oyuncu Kuzma, 2017'de 1. tur 27. sıradan draft edilmişti.

Kuzma, geçen sezon Lakers formasıyla maç başına 12,8 sayı, 4,5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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