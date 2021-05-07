NBA'de Los Angeles derbisinde kazanan Clippers oldu
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NBA'de Los Angeles derbisinde kazanan Clippers oldu

NBA'de Los Angeles derbisinde kazanan Clippers oldu
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles kenti takımlarının derbi mücadelesinde Clippers, Lakers'ı 118-94 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles kenti takımlarının derbi mücadelesinde Clippers, Lakers'ı 118-94 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinden play-off'lara çıkmayı garantileyen Los Angeles Clippers, konuk ettiği son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 24 sayı farkla yenerek sezonun 45. galibiyetine ulaştı.

Clippers'ta Paul George 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Kawhi Leonard 15 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Ivica Zubac 14 sayı ve 8 ribauntluk performanslarıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 29. kez kaybeden 37 galibiyetli Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Montrezl Harrell 14 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist üretti. Takımın all-star oyuncularından LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede Anthony Davis ise sakatlığının nüksetmesi nedeniyle sadece 9 dakika oyunda kaldı.

Wizards uzatmada kazandı

Normal süresi 115-115 tamamlanan çekişmeli karşılaşmada Washington Wizards, deplasmanda Toronto Raptors'ı 131-129 mağlup etti.

Sezonun 31. galibiyetine ulaşan Wizards'ta Bradley Beal 28 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Raul Neto 25 sayı, Robin Lopez 24 sayı ve 7 ribauntla takımın en skorer oyuncuları olurken, Russell Westbrook ise 13 sayı, 17'şer ribaunt ve asistle kariyerinin 180. "triple-double"ını yaptı.

Bu sezon 40. kez kaybeden 27 galibiyetli Raptors'ta Pascal Siakam, kariyer rekorunu yakaladığı 44 sayının yanı sıra 11 ribaunt ve 7 asistle oynadı. Gary Trent 25 sayı, Fred VanVleet 22 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Khem Birch 17 sayı ve 9 ribaunt üretmesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 99-120

Toronto Raptors-Washington Wizards: 129-131 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 113-109

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 111-97

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 133-126

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 118-97

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 118-94

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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