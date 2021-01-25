NBA'de Los Angeles Clippers, üst üste 7. kez kazandı
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NBA'de Los Angeles Clippers, üst üste 7. kez kazandı

25.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:21
NBA'de Los Angeles Clippers, üst üste 7. kez kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 108-100 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 108-100 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Clippers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-100 mağlup etti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Serge Ibaka 17 sayı, 6 ribaunt, kenardan gelen Reggie Jackson ise 14 sayılık katkı sağladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 ve George Hill'in 22 sayısı sezonun 9. mağlubiyetini önleyemedi.

Bucks, Antetokounmpo ile kazandı

Doğu Konferansı'nda oynanan karşılaşmada Milwaukee Bucks, evinde Atlanta Hawks'ı 129-115 yenerek bu sezonki 10. galibiyetine ulaştı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 27 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaparken, Bobby Portis 21, Khris Middleton 19 sayıyla oynadı.

Hawks'ta De'Andre Hunter'ın 33 sayı, 4 asist, John Collins'in 30 sayı, 7 ribauntluk performansları yenilgiye engel olamadı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 102-107

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 108-100

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 104-107

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 141-103

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 129-115

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 121-101

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 116-113

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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