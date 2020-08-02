NBA'de Los Angeles Clippers, üçlük rekoru kırarak kazandı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, kulüp tarihinin en fazla isabetli üçlük rekorunu kırarak New Orleans Pelicans'ı 126-103 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, kulüp tarihinin en fazla isabetli üçlük rekorunu kırarak New Orleans Pelicans'ı 126-103 mağlup etti.

NBA'e, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, 47 denemede 25 üçlük isabetiyle kulüp rekoru kırdığı maçta New Orleans Pelicans'ı 23 sayı farkla yendi.

Sezonun 45. galibiyetine ulaşan Clippers'ta 8 üçlük kaydeden Paul George 28, Kawhi Leonard 24 sayı, Reggie Jackson ise 15 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından değişen formatıyla yeniden başlayan ligde çıktığı iki maçı da kaybeden Pelicans'ta en skorer oyuncu, 15 sayı üreten Nickeil Alexander-Walker oldu.

Warren kariyer rekorunu kırdı

Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren çekişmeli mücadelede Indiana Pacers, özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Philadelphia 76ers'ı 127-121 mağlup etti.

Sezonun 40. galibiyetini elde eden Pacers'ta T.J. Warren, kariyerinin en fazla sayı ve üç sayı atma rekorlarını bu maçta kırdı. 9'u üçlük olmak üzere 53 sayı kaydeden 26 yaşındaki Warren, galibiyette başrolü oynadı.

Bu sezon 27. kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 41 sayı ve 21 ribaunt, Ben Simmons ise 19 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı. Tobias Harris 30 sayı, sonradan oyuna girerek 14 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Denver Nuggets-Miami Heat: 105-125

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 110-94

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 126-103

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 127-121

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 107-92

Kaynak: AA