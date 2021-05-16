NBA'de Lakers, play-off umudunu son maça taşıdı
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NBA'de Lakers, play-off umudunu son maça taşıdı

NBA'de Lakers, play-off umudunu son maça taşıdı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı 122-115 yenerek doğrudan play-off'a kalma şansını sürdürdü.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı 122-115 yenerek doğrudan play-off'a kalma şansını sürdürdü.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 7. sırasındaki Lakers, yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in sakatlıktan döndüğü maçta Pacers'ı 7 sayı farkla mağlup etti.

Davis 28 sayı, 5 asist ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, James ise 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla sezonun 41. galibiyetinde pay sahibi oldu.

Caris LeVert'ün 28 sayı, 12 asist ve JaKarr Sampson'ın 20 sayı, 3 ribauntluk performansları Pacers'ın yenilgisini önleyemedi.

Lakers'ın play-off'a direkt gidebilmesi için yarın New Orleans Pelicans'ı yenmesi, Portland Trail Blazers'ın da Denver Nuggets'a kaybetmesi gerekecek. Aksi durumda son şampiyon Lakers, 18-21 Mayıs'taki play-in turnuvasına katılacak.

Suns, liderlik umudunu kaybetmedi

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, San Antonio Spurs'ü 140-103 mağlup ederek bu sezonki 50. galibiyetine ulaştı.

Yedi oyuncunun çift hanelere çıktığı Suns'ta Devin Booker 27 sayı, 4 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Play-in turnuvasında boy gösterecek olan Spurs'te Keldon Johnson ve Gorgui Dieng 18'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Suns, bu akşam tekrar karşılaşacağı Spurs'ü yener, Utah Jazz da Sacramento Kings'e mağlup olursa, Batı Konferansı'nı lider bitirecek.

NBA'de normal sezon, TSİ bu akşam ve yarın sabaha karşı oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 105-91

New York Knicks-Charlotte Hornets: 118-109

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 115-122

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 108-124

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 103-140

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 122-108

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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