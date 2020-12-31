NBA'de Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Spurs'ü mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

NBA'de Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Spurs'ü mağlup etti

31.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:56
NBA'de Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Spurs'ü mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 121-107 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 121-107 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Spurs deplasmanına çıkan Lakers, rakibini 121-107 yenerek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

Lakers'ta LeBron James 26, Dennis Schröder 21, Anthony Davis 20 sayı kaydetti. 36. yaşını kutladığı gün parkeye çıkan James, üst üste 1000. maçında çift haneli sayılara ulaşma başarısı gösterdi. Bu alanda Michael Jordan, üst üste 866 maçla James'in gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

İkinci yenilgisini yaşayan Spurs'te Dejounte Murray 29, DeMar DeRozan 23 sayıyla oynadı. Öte yandan Spurs'te Gregg Popovich'in oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenör Becky Hammon, NBA tarihinde bir maçta başantrenörlük görevi üstlenen ilk kadın oldu.

Sayı düellosunun kazananı Brooklyn Nets

Brooklyn Nets, sahasında Atlanta Hawks'ı 145-141 yenerek üçüncü galibiyetine ulaştı.

Nets'te Kevin Durant 33 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 25, Joe Harris 23 sayı ile galibiyette ön plana çıktı.

Hawks'ta Trae Young'ın 30 sayı, 11 asist, John Collins'in 30 sayı, 10 ribaunt ve Bogdan Bogdanovic'in 22 sayılık performansları sezonun ilk mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 126-107

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 145-141

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 119-108

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-118

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 107-121

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 128-105

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ryan Babel Metin Oktay Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NBA'de Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Spurs'ü mağlup etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 11:10:37. #1.14#
title