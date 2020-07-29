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NBA'de Lakers derbisinde önemli oyuncular forma giyemeyecek

Değişen formatıyla 31 Temmuz'da yeniden başlayacak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers ile Los Angeles Lakers arasında oynanacak karşılaşmada birçok önemli oyuncu görev alamayacak.

NBA'de Lakers derbisinde önemli oyuncular forma giyemeyecek
29.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:46

Değişen formatıyla 31 Temmuz'da yeniden başlayacak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers ile Los Angeles Lakers arasında oynanacak karşılaşmada birçok önemli oyuncu görev alamayacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kampın yapıldığı ESPN Wide World Spor Kompleksi'ni izinsiz terk eden ve geri döndüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 10 gün boyunca karantina altına alınan Lou Williams, kişisel nedenlerle kamp alanından ayrılan ve henüz geri dönmeyen Montrezl Harrell, Lakers karşında forma giyemeyecek.

Kişisel gerekçelerle kamptan ayrılmasının ardından geri dönen Patrick Beverley'nin de Clippers başantrenörü Doc Rivers tarafından söz konusu karşılaşmada oynatılması beklenmiyor. Daha önce yen tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan ve iyileşen Ivica Zubac ile Landry Shamet ise kadroda yer alacak.

Lakers cephesinde ise Orlando Magic ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlanan Anthony Davis'in Clippers karşısında dinlendirilmesinin hedeflendiği, maçın gidişatına göre sonradan oyuna girebileceği belirtildi.

İki takım arasındaki mücadele, 31 Temmuz Cuma günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Kaynak: AA

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