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NBA'de Kings forması giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'in 2 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'de Kings forması giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
25.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:00

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'in 2 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kings'te forma giyen Alex Len ve Jabari Parker'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Lig durdurulmadan önce Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alan Kings'in, play-off potasıyla arasında 3,5 maç fark bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan NBA 2019-20 sezonu, 31 Temmuz'da Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edecek.

Kaynak: AA

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