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NBA'de Kings, başantrenör Walton ile yollarını ayırdı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
NBA'de Kings, başantrenör Walton ile yollarını ayırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'te başantrenör Luke Walton'ın görevine son verildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'te başantrenör Luke Walton'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Walton'ın yerine geçici olarak yardımcısı Alvin Gentry getirildi.

Daha önce Los Angeles Lakers'ı (2016-2019) çalıştıran 41 yaşındaki Walton, 2019-20 sezonu başından bu yana başantrenörlüğünü üstlendiği Kings'te 68 galibiyet ve 93 mağlubiyet yaşadı.

Kings, 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 12. sırasında yer alıyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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