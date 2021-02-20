NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu

20.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:19
NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-112 mağlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-112 mağlup oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Çekişmeli geçen maçta Clippers'a dört sayı farkla yenilen Batı Konferansı lideri Jazz'ın 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynarken, Louis Williams 19, Marcus Morris ve Patrick Beverley 17'şer sayı üretti.

Jazz'da Donovan Mitchell'in 35 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Karşılaşmayı Bojan Bogdanovic 23 sayı, Rudy Gobert 15 ribauntla tamamladı.

-76ers'ı Embiid sırtladı

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 50 sayı, 17 ribauntla kariyer rekoru kırdığı maçta Chigaco Bulls'u 112-105 yendi.

Tobias Harris'in 22 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı 76ers'ta, 11 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz iki sayı kaydetti.

Bulls'ta Zach LaVine 30, Wendell Carter Jr. 15, Thaddeus Young 12 sayı üretti.

Murray'dan Cavaliers potasına 50 sayı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Denver Nuggets'a 120-103 yenildi.

Nuggets'ta kariyer rekoru kıran Jamal Murray, 50 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Nikola Jokic 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

Üst üste 9. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Colin Sexton 23 sayı, Jarrett Alan 20 sayı, 10 ribaunt, Cedi Osman 11 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Sonuçlar

Orlando Magic-Golden State Warriors: 124-120

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 103-120

Philadelphia 76ers-Chigaco Bulls: 112-105

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 121-109

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 114-132

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 98-85

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 109-95

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 81-86

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 116-112

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Terör Adana Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 10:37:07. #1.15#
title