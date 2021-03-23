NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi

23.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:40
NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Chicago Bulls'u 120-95 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Chicago Bulls'u 120-95 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, yeni transferi Ersan İlyasova'nın yaklaşık 3 dakika süre aldığı maçta Bulls'u 25 sayı farkla yendi.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı, 6 asist, 6 ribauntla oynarken, Rudy Gobert 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bulls'ta Zach LaVine'in 27 sayı, 7 ribaunt ve Thaddeus Young'ın 14 sayı, 9 ribauntluk katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Clippers'tan Hawks'ın 8 maçlık serisine son

Los Angeles Clippers, sahasında Atlanta Hawks'ı 119-110 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

22 sayı geriden gelerek kazanan Clippers'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 7 ribauntluk katkı verirken, Terance Mann 21, Luke Kennard 20 sayı kaydetti.

Hawks'ta Trae Young 28 sayı, 8 asist, John Collins ise 23 sayı, 7 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 105-119

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 103-112

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 97-100

Houston Rockets-Toronto Raptors: 117-99

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 140-113

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 132-126

Chicago Bulls-Utah Jazz: 95-120

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 119-110

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ali Sunal Müge Anlı Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal İrfan Can Kahveci Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:44:22. #1.16#
title