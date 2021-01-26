NBA'de ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev aldı
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NBA'de ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev aldı

26.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:34
NBA'de ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev yaptı.

NBA'de sabaha karşı oynanan Orlando Magic-Charlotte Hornets karşılaşmasını Sean Wright, Natalie Sago ve Jenna Schroeder hakem üçlüsü yönetti.

Sago ve Schroeder, bir NBA maçında aynı anda düdük çalan ilk kadın hakemler olarak tarihe geçti.

NBA'de ilk kez 1997 yılında kadın hakemler Violet Palmer ve Dee Kantner ayrı ayrı maç yönetmişti.

Ligde Sago ve Schroeder dışında 3 kadın hakem daha maçlarda aktif olarak görev alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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