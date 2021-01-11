NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli

11.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:01
NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

NBA yönetiminden yapılan açıklamada, yarın sabaha karşı oynanması gereken Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans ve 13 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı yapılması planlanan Chicago Bulls-Boston Celtics maçlarının Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Öte yandan NBA yönetimi ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliğinin (NBPA) toplantı yaparak ligin sağlık ve güvenlik protokollerini yeniden ele alacağı bildirildi.

Daha önce de Boston Celtics-Miami Heat mücadelesi, aynı gerekçeyle oynanamamıştı. NBA'de Kovid-19 vakaları nedeniyle takımların sahaya en az 8 oyuncu çıkaramaması halinde maçların ertelenmesine karar veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Ajda Pekkan Eser Yenenler
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 22:01:59. #1.14#
title