NBA'de Hornets forması giyen Hayward, en az bir ay basketbol oynayamayacak
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NBA'de Hornets forması giyen Hayward, en az bir ay basketbol oynayamayacak

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
NBA'de Hornets forması giyen Hayward, en az bir ay basketbol oynayamayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Charlotte Hornets'ın all-star oyuncusu Gordon Hayward, sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Charlotte Hornets'ın all-star oyuncusu Gordon Hayward, sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hornets'ın 114-97 kazandığı Indiana Pacers maçında sağ ayak bileği burkulan 31 yaşındaki basketbolcunun durumu, bir ay sonra yeniden değerlendirilecek.

Boston Celtics'in sezon öncesi 4 yıllık sözleşme imzalayıp Hornets'a takasladığı Hayward, 19,6 sayı, 5,9 ribaunt, 4,1 asist ortalamalarıyla oynuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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