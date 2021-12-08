NBA'de Heat forması giyen Adebayo en az bir ay yok
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat'in all-star pivotu Bam Adebayo, elindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalacak.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat'in all-star pivotu Bam Adebayo, elindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'daki Denver Nuggets maçında sakatlanan 24 yaşındaki Adebayo, sağ başparmak yan bağlarındaki yırtık sebebiyle ameliyat edildi.
18,7 sayı, 10,2 ribaunt ortalamaları bulunan Adebayo'nun yaklaşık 20 maç kaçıracağı tahmin ediliyor. Heat, 14 galibiyet ve 11 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 4. sırasında yer alıyor.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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