NBA'de Hawks forması giyen Bogdanovic dizinden sakatlandı
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NBA'de Hawks forması giyen Bogdanovic dizinden sakatlandı

11.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:04
NBA'de Hawks forması giyen Bogdanovic dizinden sakatlandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks'ın Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in sağ dizinde kırık tespit edildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks'ın Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in sağ dizinde kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Charlotte Hornets maçının 2. çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Bogdanovic'in MR sonuçları belli oldu.

28 yaşındaki Sırp basketbolcunun sağ dizinde avülsiyon kırığı ve yumuşak doku iltihabı saptandı. Bogdanovic'in sahalara dönüş süresine dair bilgi verilmedi.

2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, sezon öncesi Hawks ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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