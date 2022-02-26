NBA'de Harden, 76ers formasıyla güçlü bir başlangıç yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NBA'de Harden, 76ers formasıyla güçlü bir başlangıç yaptı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
NBA'de Harden, 76ers formasıyla güçlü bir başlangıç yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers formasıyla ilk maçına çıkan all-star oyuncu James Harden, 133-102 kazandıkları Minnesota Timberwolves deplasmanında 27 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers formasıyla ilk maçına çıkan all-star oyuncu James Harden, 133-102 kazandıkları Minnesota Timberwolves deplasmanında 27 sayı kaydetti.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. 76ers'ın takas döneminin son gününde kadrosuna kattığı Harden, yeni takımıyla güçlü bir başlangıç yaptı. Harden, Timberwolves'a karşı 27 sayı, 12 asist, 8 ribaunt üretti.

76ers'ta Joel Embiid 34 sayı, 10 ribaunt, Tyrese Maxey 28 sayı, 4 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı. Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Ev sahibi Timberwolves'u 25 sayı, 7 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns ve 21 sayı atan D'Angelo Russell ayakta tutmaya çalıştı.

Ömer'den 7, Alperen'den 6 sayı

Doğu Konferansı lideri Miami Heat'in formasını giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının 115-100 kazandığı New York Knicks karşılaşmasında 7 sayı, 2 ribauntluk katkıda bulundu.

Ev sahibi Knicks'te R.J. Barrett'ın 46 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın deplasmanda Orlando Magic'e 119-111 yenildiği mücadelede 6 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 2 blokla oynadı.

Pelicans, Suns'ın serisine son verdi

New Orleans Pelicans, NBA lideri Phoenix Suns'ı deplasmanda 117-102 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Pelicans'ı galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt üreten C.J. McCollum, 28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Brandon Ingram ve 18 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.

Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 5 asist, Deandre Ayton 20 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Houston Rockets: 119-111

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 125-129 (Uzatmada)

Washington Wizards-San Antonio Spurs: 153-157(Uzatmada)

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 125-93

New York Knicks-Miami Heat: 100-115

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 102-133

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 102-117

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 114-109

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 102-105

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Minnesota Timberwolves, James Harden, Philadelphia, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title