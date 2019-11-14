14.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:15

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda mücadele ettiği Orlando Magic'e 112-97 mağlup oldu. Furkan müsabakada 9 sayı, 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Orlando Magic, sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 112-97'lik skorla mağlup ederek 4. galibiyetini aldı. Orlando'da Nikola Vucevic 25 sayı, 12 ribaund ve Aaron Gordon 18 sayı, 13 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 27 dakika süre aldığı karşılaşmada 9 sayı, 1 top çalma ile oynarken, takımda ayrıca Josh Richardson 19 sayı, 6 ribaund ve Ben Simmons 18 sayı, 8 ribaund ile maçı tamamladı.

LEBRONLU LAKERSLI ÇOK FARKLI

Los Angeles Lakers, Staples Center'de karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 120-94 yenerek bu sezonki 9. galibiyetini elde etti. Lakers'ta LeBron James 23 sayı, 12 sayı ve 6 ribaund ile oynayarak takımını sırtladı. Golden State'de ise D'Angelo Russell'ın 21 sayı, 8 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün sonuçları ise:

Orlando Magic: 112 - Philadelphia 76ers: 97

Charlotte Hornets: 117 - Memphis Grizzlies: 119

Boston Celtics: 140 - Washington Wizards: 133

Houston Rockets: 102 - Los Angeles Clippers: 93

Minnesota Timberwolves: 129 - San Antonio Spurs: 114

Portland Trail Blazers: 106 - Toronto Raptors: 114

Los Angeles Lakers: 120 - Golden State Warriors: 94

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA