NBA'de günün sonuçları

NBA'de Boston Celtics, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'i 108-87 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı.

08.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:32
NBA'de günün sonuçları

NBA'de , Spectrum Center'da karşılaştığı 'i 108-87 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı.


NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Charlotte Hornets'i 108-87'lik skorla mağlup ederek 7. maçında 6. galibiyetini elde etti. Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı, 9 ribaund, Gordon Hayward 20 sayı, 10 ribaund ile mücadele etti. Ligde 4. yenilgisini alan Charlotte'ta ise Miles Bridges 18 sayı, 10 ribaund ve Devonte Graham 15 sayı, 4 ribaund ile oynayarak takımına katkıda bulundu.


NBA'de günün sonuçları şöyle:


Charlotte Hornets: 87 - Boston Celtics: 108


San Antonio Spurs: 121 - Oklahoma City Thunder: 112


Phoenix Suns: 108 - Miami Heat: 124


Los Angeles Clippers: 107 - Portland Trail Blazers: 101 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.