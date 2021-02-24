NBA'de Furkan Korkmaz, 76ers'ın galibiyetine 19 sayılık katkıda bulundu
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NBA'de Furkan Korkmaz, 76ers'ın galibiyetine 19 sayılık katkıda bulundu

24.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:13
NBA'de Furkan Korkmaz, 76ers'ın galibiyetine 19 sayılık katkıda bulundu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-102 kazandıkları Toronto Raptors karşılaşmasında 19 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-102 kazandıkları Toronto Raptors karşılaşmasında 19 sayı kaydetti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers, konuk olduğu Raptors'ı mağlup etti.

76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Furkan Korkmaz 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve Joel Embiid 18 sayı, 12 ribaunt üretti.

Raptors'ta Norman Powell 24 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Pascal Siakam ise 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

Cedi'nin takımı 10 maç sonra kazandı

Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'u 112-111 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 5 asist üreten Collin Sexton ve 17 sayı, 8 asistle mücadele eden Darius Garland taşıdı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 3 asist, 2 ribauntla müsabakayı tamamladı.

Hawks'ta Trae Young'ın 28 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Kevin Huerter'in 22 sayı, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Detroit Pistons: 93-105

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 112-111

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 127-118

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 102-109

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 110-107

New York Knicks-Golden State Warriors: 106-114

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 139-112

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 111-106

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 135-116

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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