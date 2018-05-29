NBA'de Finalin Adı Belli Oldu: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers

NBA'de Batı Konferansı Yarı final serisinin 7. maçında Houston'ı deplasmanda 101-92 yenen Golden State konferans şampiyonu olarak finale yükseldi ve Cleveland Cavaliers ile eşleşti.

DURANT'TEN 34, CURRY'DEN 27 SAYI

Houston karşısında devreyi 11 sayı geride kapatan ancak 3. çeyrekte muhteşem bir geri dönüşe imza atan Warrios'ta Durant 34, Curry ise 27 sayıyla oynadı.

Böylece finalde Durant-Curry ikilisi LeBron'a karşı olacak ve sporseverler basketbola doyacak.