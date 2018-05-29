NBA'de Finalin Adı Belli Oldu: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers
NBA'de beklenen final gerçekleşti. Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers, şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
NBA'de Batı Konferansı Yarı final serisinin 7. maçında Houston'ı deplasmanda 101-92 yenen Golden State konferans şampiyonu olarak finale yükseldi ve Cleveland Cavaliers ile eşleşti.
DURANT'TEN 34, CURRY'DEN 27 SAYI
Houston karşısında devreyi 11 sayı geride kapatan ancak 3. çeyrekte muhteşem bir geri dönüşe imza atan Warrios'ta Durant 34, Curry ise 27 sayıyla oynadı.
Böylece finalde Durant-Curry ikilisi LeBron'a karşı olacak ve sporseverler basketbola doyacak.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
-
LeBron tabikiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Heyecana gerek yok şampiyon WARRİORSCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
warrios yine şampiyon cleveland dan bi cacık olmazCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
final dediğin ancak bu karsilasmaya denir ...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır