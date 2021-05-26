NBA'de en iyi gelişim gösteren oyuncu Julius Randle
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NBA'de en iyi gelişim gösteren oyuncu Julius Randle

NBA'de en iyi gelişim gösteren oyuncu Julius Randle
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks forması giyen Julius Randle, yılın en iyi gelişim gösteren oyuncusu seçildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks forması giyen Julius Randle, yılın en iyi gelişim gösteren oyuncusu seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 71 maçta 24,1 sayı, 10,2 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynayan Randle, en iyi gelişim gösteren oyuncu ödülünü kazandı.

26 yaşındaki ABD'li uzun forvet, 8 yıl aranın ardından play-off'a kalmayı başaran Knicks'te bu ödüle layık görülen ilk isim oldu.

Farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada, Detroit Pistons'tan Jerami Grant ikinci, Denver Nuggets'tan Michael Porter Jr. ise üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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