NBA’de dün gece yaşananlar

İlk gün yapılan hamlelere geçmeden önce şunu belirmekte fayda var: Utah Jazz ve Philadelphia 76ers harika işler yaptı. Bojan Bogdanovic ve Ed Davis’i kadrosuna katan Jazz’in muhtemel ilk beşi Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles ve Rudy Gobert gibi gözüküyor. Yani hem üç sayı hem de boyalı alan hücumlarında size çok şey getirebilecek beş oyuncu. Jimmy Butler’ı Miami Heat’e kaybeden Philly ise takımın fizik ve teknik gücünü iyice arttırdı. Muhtemel ilk beşin boy uzunluğu şu şekilde: Josh Richardson: 1,98 cm, Tobias Harris: 2,06 cm, Ben Simmons: 2,08 cm, Al Horford: 2,09 cm, Joel Embiid: 2,13 cm. Geçen sezon pick&roll oynatmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan koç Brett Brown, yeni sezonda bu kararını sürdürmekte ısrarcı davranırsa ilk iki haftanın ardından takımdan gönderilebilir. Zira bu kadar fizikli oyuncularla oynanacak olan her pick&roll rakip için ekstra efor demektir.



Nets’in yeni haneden olmak için attığı dev adım, Orlando Magic’in hâli hazırda fena olmayan forvet rotasyonuna para yağdırmaya devam etmesi, Anthony Davis - Kevin Durant - Kyrie Irving hayalleriyle yola çıkan New York Knicks’in Taj Gibson ve Julius Randle’la imzalaması, Fenerbahçe Beko formasıyla iyi bir performans sergileyen Nicolo Melli’nin ligin yükselen kadrolarından olan New Orleans Pelicans’la anlaşması ve çok daha fazlası… Serbest oyuncu piyasasında ilk günde yaşananlar şu şekilde:





Brooklyn Nets









Kevin Durant (dört yıl 164 milyon dolar)

Kyrie Irving (dört yıl 151 milyon dolar)

Garret Temple (iki yıl 10 milyon dolar)

Deandre Jordan ( dört yıl 40 milyon dolar)











Boston Celtics









Kemba Walker (dört yıl 141 milyon dolar)











Milwaukee Bucks











Khris Middleton (beş yıl 178 milyon dolar)

Brook Lopez (dört yıl 52 milyon dolar)



George Hill (üç yıl 29 milyon dolar)









New Orleans Pelicans









J.J. Reddick (iki yıl 26.5 milyon dolar)

Nicolo Melli (iki yıl 8 milyon dolar)











Sacramento Kings











Harrison Barnes (dört yıl 85 milyon dolar)

Trevor Ariza (iki yıl 25 milyon dolar)











Detroit Pistons













Derrick Rose (iki yıl 15 milyon dolar)











Memphis Grizzlies











Jonas Valanciunas (üç yıl 45 milyon dolar)











Houston Rockets











Gerald Green (bir yıl 3.9 milyon dolar)

Danuel House (üç yıl 11.8 milyon dolar)









Orlando Magic









Terrence Ross (dört yıl 54 milyon dolar)

Al-Farouq Aminu (üç yıl 29 milyon dolar)

Nikola Vucevic (dört yıl 100 milyon dolar)











Indiana Pacers











Malcolm Brogdon (dört yıl 85 milyon dolar)

Jeremy Lamb (üç yıl 31.5 milyon dolar)









Utah Jazz









Bojan Bogdanovic (dört yıl 73 milyon dolar)

Ed Davis (iki yıl 10 milyon dolar)











San Antonio Spurs











Rudy Gay (iki yıl 32 milyon dolar)

DeMarre Carroll (iki yıl 13 milyon dolar)











Charlotte Hornets











Terry Rozier (üç yıl 58 milyon dolar)











Dallas Mavericks













Kristaps Porzingis (beş yıl 158 milyon dolar)

Kelly Olynk (Kontrat detayları belirsiz)

Derrick Jones Jr. (Kontrat detayları belirsiz)











Washington Wizards











Thomas Bryant (üç yıl 25 milyon dolar)











Portland Trail Blazers











Rodney Hood (iki yıl 16 milyon dolar)









Philadelphia 76ers









Tobias Harris (beş yıl 180 milyon dolar)

Al Horford (dört yıl 109 milyon dolar)

Josh Richardson (üç yıl 32 milyon dolar)









New York Knicks









Julius Randle (üç yıl 63 milyon dolar)

Taj Gibson (iki yıl 20 milyon dolar)









Miami Heat









Jimmy Butler (dört yıl 142 milyon dolar)