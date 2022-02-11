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NBA'de Doncic kariyer rekoru kırdı, Mavericks kazandı

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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NBA'de Doncic kariyer rekoru kırdı, Mavericks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'ı 112-105 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'ı 112-105 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. 22 yaşındaki yıldızı Luka Doncic'in 51 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Clippers'ı 7 sayı farkla yenen Mavericks, üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Konuk takım ise art arda üçüncü kez salondan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sezon 33. galibiyetini elde eden Mavericks'te Dorian Finney-Smith 12 sayı, 7 ribaunt, Jalen Brunson ve Reggie Bullock 11'er sayıyla oynadı.

Marcus Morris'in 21 sayı ürettiği Clippers'ta Norman Powell 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 18 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.

Heat, seriyi 4 maça çıkardı

Doğu Konferansı lideri Miami Heat, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 112-97 yenerek galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Kyle Lowry'nin 14 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptığı Heat'te Bam Adebayo 29 sayı, 10 ribaunt, Jimmy Butler 29 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. 6 dakika süre bulan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 3 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Pelicans'ta Jose Alvarado 17, Devonte Graham ve Jonas Valanciunas 16'şar sayı kaydetti.

Toronto Raptors, Houston Rockets deplasmanından 139-120 galip ayrılarak üst üste 8. maçını kazandı. Rockets'ta 20 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 4 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 107-132

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 113-112

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 97-112

Houston Rockets-Toronto Raptors: 120-139

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 112-105

Golden State Warriors-New York Knicks: 114-116

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 131-107

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, 112, Spor, Haberler

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