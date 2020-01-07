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NBA'de Denver Nuggets, Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçta deplasmanda Atlanta Hawks'ı 123-115 mağlup etti.

07.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:04
NBA'de Denver Nuggets, Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçta deplasmanda 'ı 123-115 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.

Konferansında ikinci sırada yer alan Nuggets'ın Sırp pivotu Jokic, 47 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla kariyerinin sayı rekoruna imza attı. Will Barton 28 sayı ve 9 ribaunt, Jamal Murray 16 sayı ve 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Sezonun 29. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 29 sayı ve 12 asist, Kevin Huerter 22 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 17, De'Andre Hunter 16 sayıyla mücadele etti.

Furkan kazandı, Ersan kaybetti

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 120-113 mağlup ettiği mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın deplasmanda San Antonio Spurs'e 126-104 yenildiği karşılaşmada 3 sayı kaydetti.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 104-115

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 120-113

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 101-89

Washington Wizards-Boston Celtics: 99-94

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-123

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 126-128

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 126-104

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 118-110

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 111-98

Kaynak: AA
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