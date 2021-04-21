NBA'de Clippers, Blazers'ı Paul George'un etkili oyunuyla yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NBA'de Clippers, Blazers'ı Paul George'un etkili oyunuyla yendi

NBA'de Clippers, Blazers'ı Paul George'un etkili oyunuyla yendi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Paul George'un 33 sayı kaydettiği mücadelede Portland Trail Blazers'ı 113-112 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Paul George'un 33 sayı kaydettiği mücadelede Portland Trail Blazers'ı 113-112 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki karşılaşmada Clippers, Blazers'i 113-112 yenerek oynadığı son 18 maçta 15. galibiyetini aldı.

Clippers'ta Paul George 33 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Marcus Morris 16 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Sezonun 25. yenilgisini alan Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 ribaunt, Norman Powell ise 23 sayı, 3 asistle mücadele etti.

Knicks'ten üst üste 7. galibiyet

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren New York Knicks, Charlotte Hornets'ı 109-97 mağlup ederek art arda 7. kez kazandı.

R.J. Barrett 24, Derrick Rose ve Immanuel Quickley ise 17'şer sayıyla Knicks galibiyetinde pay sahibi oldu.

Hornets'ta P. J. Washington'ın 26 sayı, 3 ribaunt ve Terry Rozier'in 21 sayı, 8 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

Sonuçlar

New York Knicks-Charlotte Hornets: 109-97

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 112-96

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 129-134

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 112-113

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 120-134

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Eşini sokak ortasında öldüren caninin cinayetten sonra avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı
Eşini sokak ortasında öldüren caninin cinayetten sonra avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Antony Blinken Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: NBA'de Clippers, Blazers'ı Paul George'un etkili oyunuyla yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:34:05. #1.16#

title