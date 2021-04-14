NBA'de Clippers art arda 6. maçını kazandı
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NBA'de Clippers art arda 6. maçını kazandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
NBA'de Clippers art arda 6. maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Indiana Pacers'ı 126-115 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Indiana Pacers'ı 126-115 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Clippers, konuk olduğu Pacers'ı yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Paul George, Kawhi Leonard'ın yokluğunda ürettiği 36 sayı, 8 asist, 7 ribauntla Clippers'ın en etkili ismi oldu. Marcus Morris de 22 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Pacers'ta Malcolm Brogdon'ın 29 sayı, 5 ribaunt, Caris LeVert'in 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 3 blok ve Domantas Sabonis'in 20 sayı, 13 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Celtics, Trail Blazers deplasmanından galip ayrıldı

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Boston Celtics, Portland Trail Blazers'ı 116-115 yenerek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

Celtics'i galibiyete, 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum, 24 sayı atan Jaylen Brown ve 21 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynayan Kemba Walker taşıdı.

Ev sahibi Trail Blazers'ta Damian Lillard 28 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Carmelo Anthony 25 sayı ve Norman Powell 20 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 97-127

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 103-108

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 115-126

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 93-101

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-96

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 115-116

Phoenix Suns-Miami Heat: 106-86

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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