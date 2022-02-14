NBA'de Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı - Haberler
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NBA'de Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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NBA'de Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'u 105-95 yenen Boston Celtics, peş peşe 8. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'u 105-95 yenen Boston Celtics, peş peşe 8. galibiyetini aldı.

NBA'e 2 karşılaşmayla devam edildi. Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'un 38 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı maçta Hawks'u mağlup etti.

Ev sahibi Celtics'te Jaylen Brown 17 sayı, 9 ribaunt, Marcus Smart 13 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk katkı sundu.

Hawks'ta Trae Young'ın 30 sayı, 10 asist ve Bogdan Bogdanovic'in 26 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Timberwolves, Pacers deplasmanında kazandı

Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla öne çıktığı Indiana Pacers mücadelesinden 129-120 galip ayrıldı.

Misafir Timberwolves'ta D'Angelo Russell 23 sayı, 6 asist, Karl-Anthony Towns 15 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pacers'ta Tyrese Haliburton 22 sayı, 16 asist, 5 ribaunt, Oshae Brissett 22 sayı, 13 ribaunt ve Lance Stephenson 21 sayıyla mücadele etti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Spor, Haberler

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