NBA'de Cedi Osman'ın 8 sayıyla oynadığı maçta Cavaliers, Bulls'u 103-94 yendi
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NBA'de Cedi Osman'ın 8 sayıyla oynadığı maçta Cavaliers, Bulls'u 103-94 yendi

25.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:10
NBA'de Cedi Osman'ın 8 sayıyla oynadığı maçta Cavaliers, Bulls'u 103-94 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 103-94 kazandıkları Chicago Bulls maçında 8 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 103-94 kazandıkları Chicago Bulls maçında 8 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u mağlup ederken, karşılaşmada 21 dakika sahada kalan Cedi, 8 sayı, 2 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

Cavaliers'ta Darius Garland 22, Jarret Allen 19 sayı üretirken Larry Nance 14 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bulls'ta Zach LaVine 22, Lauri Markkanen 17 sayıyla oynadı.

Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Jazz galip

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Brooklyn Nets'i 118-88'lik skorla mağlup ederek sahasında 17. galibiyetini aldı.

Jazz'da Ersan İlyasova ikinci kez takımının formasını giydiği müsabakada sayı bulamazken, sahada kaldığı 4 dakikada 2 ribaunt aldı. Utah temsilcisinde Donovan Mitchell 27, Bojan Bogdanovic 18 sayı üretti.

Nets'te Alize Johnson 23 sayı, 15 ribaunt ve Chris Chiozza 10 sayı, 11 asist ile "double-double" yapmalarına rağmen takımlarını mağlubiyetten kurtaramadı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 116-111

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 121-119

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 135-111

Orlando Magic-Phoenix Suns: 112-111

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 94-103

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 107-116

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 108-128

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 97-122

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 101-134

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 110-108

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 118-88

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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