NBA'de Cedi'nin 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 110-90 kaybettikleri Dallas Mavericks karşılaşmasında 22 sayı attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 110-90 kaybettikleri Dallas Mavericks karşılaşmasında 22 sayı attı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 5. sırasındaki Mavericks, play-off umudu kalmayan Cavaliers'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Mavericks'te Luka Doncic 24 sayı, 8 ribaunt, Tim Hardaway 20 sayı ve Josh Richardson 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 27 sayı, Cedi Osman da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Son şampiyon Lakers 7. sıraya geriledi

Batı Konferansı'nda play-off'lara doğrudan katılmak için büyük önem taşıyan mücadelede, aynı galibiyet yüzdesine sahip Portland Trail Blazers ile Los Angeles Lakers karşılaştı.

Ev sahibi Trail Blazers, LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ı 106-101 mağlup ederek puan tablosunda rakibinin üstüne çıktı.

Trail Blazers'ın all-star oyunu kurucusu Damian Lillard, 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum da 21 sayılık katkıda bulundu.

Play-in turnuvası oynama riskiyle karşı karşıya kalan Lakers'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Jazzlı Bogdanovic 48 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Lig lideri Utah Jazz, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 127-120 yenerek art arda 4. maçını kazandı.

Jazz'ın Hırvat basketbolcusu Bojan Bogdanovic, 48 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Kenardan oyun giren Jordan Clarkson da 21 sayı, 8 asist, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Michael Porter 31 sayı, 6 ribaunt ve Nikola Jokic 24 sayı, 13 asist, 9 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers -New Orleans Pelicans: 109-107

Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-99

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 141-133

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 121-112

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 122-112

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-90

Utah Jazz-Denver Nuggets: 127-120

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-113

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 106-101

Phoenix Suns-New York Knicks: 128-105

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer