NBA'de Cedi'nin 19 sayısı Cavaliers'a yetmedi
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NBA'de Cedi'nin 19 sayısı Cavaliers'a yetmedi

NBA'de Cedi'nin 19 sayısı Cavaliers'a yetmedi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 119-110 kaybettikleri Washington Wizards maçında 19 sayı attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 119-110 kaybettikleri Washington Wizards maçında 19 sayı attı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off potasına girme mücadelesi veren Wizards, Cavaliers'ı yenerek peş peşe 8. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Wizards'ın all-star oyuncusu Bradley Beal, 33 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Russell Westbrook ise 14 sayı, 11 asist, 5 ribauntla "double double"a imza attı.

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 28 sayı, 9 asist, Jarrett Allen'ın 27 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ve Cedi Osman'ın 19 sayı, 5 asist, 2 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Stephen Curry'den 3 sayı rekoru

Golden State Warriors, evinde oynadığı Sacramento Kings karşılaşmasını 117-113 kazandı.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. 19 sayı, 7 ribaunt üreten Kelly Oubre ve 8 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle "double double" yapan Draymond Green, galibiyette önemli rol oynadı.

Maç sonunda nisan ayındaki 3 sayılık basket toplamını 85'e çıkaran Curry, bir ayda en fazla 3 sayılık basket atan oyuncu olarak NBA tarihine geçti. Rekorun önceki sahibi, 2019'un kasım ayında 82 üçlük kaydeden James Harden'dı.

Kings cephesindeyse Buddy Hield 25 sayı, 6 ribaunt, Tyrese Haliburton 24 sayı, 8 asist ve Harrison Barnes 23 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 125-104

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 128-119

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 113-120

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-110

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 111-104

Orlando Magic-Indiana Pacers: 112-131

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 117-113

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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