NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 15 sayı attığı Pelicans maçını kaybetti
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NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 15 sayı attığı Pelicans maçını kaybetti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 15 sayı attığı Pelicans maçını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers'ı 116-109 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers'ı 116-109 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans, Zion Williamson'ın 38 sayı, 9 ribauntluk etkili oyunu sayesinde Cavaliers deplasmanından galip ayrıldı. Brandon Ingram de 27 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta Dean Wade 21, Kevin Love ve Isaac Okoro 19'ar sayı kaydetti. Cedi Osman ise kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribaunt üretti.

Clippers arka arkaya 5. galibiyetini aldı

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, sahasında oynadığı Detroit Pistons karşılaşmasını 131-124 kazandı.

Kawhi Leonard'ın dinlendirildiği maçta Clippers'ı, 33 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris ve 32 sayı, 9 asist üreten Paul George sürükledi.

Pistons'ta Josh Jackson'ın 26 sayı, Saddiq Bey'in 25 sayı, 4 top çalma ve Cory Joseph'ın 18 sayı, 13 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 101-105

Denver Nuggets-Boston Celtics: 87-105

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 109-116

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 87-124

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 121-117

New York Knicks-Toronto Raptors: 102-96

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 125-132

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-119

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-107

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 131-124

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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