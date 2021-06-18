NBA'de Carlisle, 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı Mavericks'ten ayrıldı
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NBA'de Carlisle, 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı Mavericks'ten ayrıldı

NBA'de Carlisle, 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı Mavericks'ten ayrıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'in başantrenörü Rick Carlisle istifa etti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'in başantrenörü Rick Carlisle istifa etti.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 yıldır Mavericks'in bünyesinde bulunan genel menajer Donnie Nelson ile yolların ayrılmasından bir gün sonra Carlisle da 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı kulüpten ayrılmaya karar verdi.

61 yaşındaki Carlisle, 2008'de Mavericks'in başına geçmeden önce Indiana Pacers (2003-2007) ve Detroit Pistons'ı (2001-2003) çalıştırmıştı.

2011'de Dirk Nowitzki liderliğindeki Mavericks kadrosunu, kulübün tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna taşıyan Carlisle, 2002'de de yılın başantrenörü seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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