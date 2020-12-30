NBA'de Bucks, üç sayı rekoru kırdığı maçta Heat'i 47 sayı farkla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, üç sayı rekoru kırdığı maçta Miami Heat'i 144-97 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Sezonun 4. maçına Heat deplasmanında çıkan Bucks, karşılaşmayı 47 sayı farkla 144-97 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

Heat'e karşı 29 üç sayı isabeti bulan Bucks, Houston Rockets'a ait (27) rekoru kırarak NBA'de bir maçta en fazla üç sayı kaydeden takım oldu. Bucks adına yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo dışında 12 basketbolcu da en az bir kez üç sayılık basket bulmayı başardı.

Konuk ekipte Khris Middleton 25, Jrue Holiday 24 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

İkinci yenilgisini yaşayan Heat'te Tyler Herro 23, Kendrick Nunn 15 sayıyla oynadı.

Cavaliers ilk kez kaybetti

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks'e 95-86 yenilerek bu sezon 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Cavaliers'ta Collin Sexton 20, Andre Drummond 18, Darius Garland 17 sayı attı. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Cedi Osman, 28 dakika 52 saniye sahada kaldı ve 6 sayı, 3 asist, 1 ribaunt üretti.

Sezonun ikinci galibiyetini elde eden Knicks'te Julius Randle, 28 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Reggie Bullock 17, Elfrid Payton 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Boston Celtics: 111-116

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-95

Washington Wizards-Chicago Bulls: 107-115

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 100-93

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 106-116

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 97-144

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 107-118

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 124-101

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 111-86

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 125-115

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan