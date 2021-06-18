NBA'de Bucks, Nets'e karşı seriyi son maça taşıdı
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NBA'de Bucks, Nets'e karşı seriyi son maça taşıdı

NBA'de Bucks, Nets'e karşı seriyi son maça taşıdı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Brooklyn Nets'i 104-89 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Brooklyn Nets'i 104-89 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucks, konferans 2'ncisi Nets'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı.

Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.

Nets cephesinde Kevin Durant 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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