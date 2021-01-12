NBA'de Bucks, deplasmanda Magic'i yendi
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NBA'de Bucks, deplasmanda Magic'i yendi

12.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:41
NBA'de Bucks, deplasmanda Magic'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 121-99 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 121-99 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Milwaukee Bucks, Orlando Magic'i 121-99 yendi.

Bucks'ı galibiyete 22 sayı kaydeden Giannis Antetokounmpo ile 20'şer sayı üreten Khris Middleton ve Bobby Portis taşıdı.

Magic'te 28 sayı ve 13 ribauntla "double double" yapan Nikola Vucevic, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Cedi Osman'ın 14 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans gösterdiği maçta Memphis Grizzlies'e 101-91 yenildi.

Grizzlies'te Dillon Brooks 21, Brandon Clarke 15, Tyus Jones ise 13 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Cavaliers'ta 19 sayı, 14 ribaunt üreten Andre Drummond ve 14 sayı, 6 asistle oynayan Damyean Dotson mağlubiyeti engelleyemedi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 99-121

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 91-101

Washington Wizards-Phoenix Suns: 128-107

Charlotte Hornets-New York Knicks: 109-88

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 112-94

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 112-111

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 127-122

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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