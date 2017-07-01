Nba'de Bir Türk Daha
Anadolu Efes'in genç oyuncusu Furkan Korkmaz, önümüzdeki sezon NBA'de Philadelphia 76'ers forması giyecek.
Anadolu Efes'in genç oyuncusu Furkan Korkmaz, önümüzdeki sezon NBA'de Philadelphia 76'ers forması giyecek. Geçen sene, Sixers tarasından ilk tur 26. sıradan seçilen Furkan, bu sezon Anadolu Efes'te istediği süreleri bulamayınca Banvit'e kiralanmış ve sezonu Bandırma ekibinde tamamlamıştı.
Turuncu - yeşillilerle Şampiyonlar Ligi Finali ve Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösteren 20 yaşındaki oyuncu Banvıt'te 6.6 sayı ile oynarken, %46.6 iki sayılık, %50 üç sayılık isabet oranları tutturmuştu.
Son iki sezondur NBA'de istediğini bulamayan Philadelphia 76'ers, Furkan için lacivert-beyazlılara 1.5 milyon dolar buy out ücreti ödeyecek.
1997 doğumlu yıldız adayı, Amerika Birleşik Devletler'inde Anadolu Efes'ten eski takım arkadaşı Dario Saric'le aynı formayı terletecek.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişip NBA'e giden 3. oyuncu olan Furkan Korkmaz'a teşekkür eder ve yeni sezondaki mücadelesinde başarılar dileriz" denildi. İmzaların atılmasıyla birlikte Furkan Korkmaz "NBA hayalimdi. Ülkemi gururla temsil edeceğim, çok heyecanlıyım" dedi.